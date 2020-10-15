Вологодские футболисты обыграли команду из Череповца со счетом 2:1

«СДЮШОР-Вологда» обыграла футбольный клуб «Череповец - СШ Витязь» со счётом 2:1 в 14 туре Первенства МФФ «Золотое кольцо».

Голами у победителей отметились Никита Малютин, открывший счёт в матче, и Владислав Беляев, который после перерыва забил десятый, юбилейный гол в этом сезоне. Единственный мяч в составе "желто-черных" в сетку вологжан отправил Егор Кострюхин со штрафного.

Этой победой вологжане взяли реванш над Череповцом за поражение в первом круге, тогда матч, напомним, завершился со счетом 0:3.

После этой победы «СДЮШОР-Вологда» набирает 34 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. В следующем туре, 18 октября, вологжане отправятся в гости к кировскому «Факелу», а ФК «Череповец - СШ Витязь» примет СШОР из Тверской области.