В мэрии Череповца передумали повышать стоимость проезда до 35 рублей

15.10.2020 [Общество]

В мэрии Череповца прислушались к мнению жителей и передумали повышать стоимость проезда с 28 до 35 рублей при оплате наличными. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Вадим Германов. 

Как ранее сообщал NewsVo, городские власти планировали с 1 ноября увеличить стоимость проезда в общественном транспорте, при этом она была бы разной в зависимости от способа оплаты. Так, цена билета при оплате банковской или транспортной картой составила бы 30 рублей, при оплате наличными кондуктору — 35 рублей. Разовый билет для льготников — 24 рубля.  Проезд в трамвае при оплате банковской или транспортной картой —  29 рублей, при оплате наличными кондуктору — 33 рубля.

— Все выходные мы читали ваши комментарии к новости про повышение тарифов. Гладко было на бумаге: вводим повышенный тариф при наличной оплате, горожане сознательно выбирают транспортные карты, помогают нам с подсчетом нужного числа ежемесячных поездок и начинают экономить. Результат чтения ваших комментариев такой: никакого проезда за 35 рублей, с 1 ноября стоимость поездки в автобусе — 30 рублей, в трамвае — 29 рублей за одну поездку, вне зависимости от способа оплаты, — отметил Вадим Германов.

Он также добавил, что для льготников сохранится цена билета в 24 рубля. Проездные продолжат действовать. 

Тэги: общественный транспорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде мотоциклист погиб в ДТП
Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
С 1 ноября в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе
68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Роддом на улице Пирогова в Вологде закрыли на карантин из-за коронавируса
65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
13.10.2020 [Общество]

Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности

5378
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе трех вахтовиков осудили за кражу из жилого дома
Выставка народных росписей открылась в Центре ремёсел в Вологде
79 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодские футболисты обыграли команду из Череповца со счетом 2:1
В мэрии Череповца передумали повышать стоимость проезда до 35 рублей
Программу строительства и ремонта студенческих общежитий запустят в Вологодской области с 2021 года
«Лыжни здоровья» обещают обустроить в каждом районе Вологодской области
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

1441
0
15.10.2020 [БлогоVO]

Новая категория людей, которых в Вологодской области тестируют на ковид, — контактные с губернатором

110
0
13.10.2020 [Обзор Прессы]

Заложники ФЗ? Почему Вологде «не везёт» с подрядчиками

1064
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика