В мэрии Череповца передумали повышать стоимость проезда до 35 рублей

В мэрии Череповца прислушались к мнению жителей и передумали повышать стоимость проезда с 28 до 35 рублей при оплате наличными. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Вадим Германов.

Как ранее сообщал NewsVo, городские власти планировали с 1 ноября увеличить стоимость проезда в общественном транспорте, при этом она была бы разной в зависимости от способа оплаты. Так, цена билета при оплате банковской или транспортной картой составила бы 30 рублей, при оплате наличными кондуктору — 35 рублей. Разовый билет для льготников — 24 рубля. Проезд в трамвае при оплате банковской или транспортной картой — 29 рублей, при оплате наличными кондуктору — 33 рубля.

— Все выходные мы читали ваши комментарии к новости про повышение тарифов. Гладко было на бумаге: вводим повышенный тариф при наличной оплате, горожане сознательно выбирают транспортные карты, помогают нам с подсчетом нужного числа ежемесячных поездок и начинают экономить. Результат чтения ваших комментариев такой: никакого проезда за 35 рублей, с 1 ноября стоимость поездки в автобусе — 30 рублей, в трамвае — 29 рублей за одну поездку, вне зависимости от способа оплаты, — отметил Вадим Германов.

Он также добавил, что для льготников сохранится цена билета в 24 рубля. Проездные продолжат действовать.