«Лыжни здоровья» обещают обустроить в каждом районе Вологодской области

15.10.2020 [Спорт]

«Лыжни здоровья» и «Тропы здоровья» обещают оборудовать во всех муниципалитетах Вологодской области. Об этом губернатор Олег Кувшинников объявил в ходе прямой линии 14 октября. 

— Сегодня я выступаю с инициативой о строительстве во всех муниципалитетах «Тропы здоровья» и «Лыжни здоровья» в зимнее время, освещенных, для того, чтобы наши люди могли спокойно по этим тропам в лесу, в перелеске, по набережной, в рекреационной зоне пройти на лыжах, пройти с палками, сделать небольшую пробежку. Пусть они будут не по 15 километров, пусть это будут 1,2,3 километра, но надо в каждом муниципалитете такие трассы иметь. Поэтому сегодня еще одно поручение по итогам прямой линии будет оформлено, — заявил губернатор. 

Тэги: лыжня

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде мотоциклист погиб в ДТП
Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
С 1 ноября в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе
68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Роддом на улице Пирогова в Вологде закрыли на карантин из-за коронавируса
65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
13.10.2020 [Общество]

Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности

5378
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе трех вахтовиков осудили за кражу из жилого дома
Выставка народных росписей открылась в Центре ремёсел в Вологде
79 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодские футболисты обыграли команду из Череповца со счетом 2:1
В мэрии Череповца передумали повышать стоимость проезда до 35 рублей
Программу строительства и ремонта студенческих общежитий запустят в Вологодской области с 2021 года
«Лыжни здоровья» обещают обустроить в каждом районе Вологодской области
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

1441
0
15.10.2020 [БлогоVO]

Новая категория людей, которых в Вологодской области тестируют на ковид, — контактные с губернатором

108
0
13.10.2020 [Обзор Прессы]

Заложники ФЗ? Почему Вологде «не везёт» с подрядчиками

1063
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика