«Лыжни здоровья» обещают обустроить в каждом районе Вологодской области

«Лыжни здоровья» и «Тропы здоровья» обещают оборудовать во всех муниципалитетах Вологодской области. Об этом губернатор Олег Кувшинников объявил в ходе прямой линии 14 октября.

— Сегодня я выступаю с инициативой о строительстве во всех муниципалитетах «Тропы здоровья» и «Лыжни здоровья» в зимнее время, освещенных, для того, чтобы наши люди могли спокойно по этим тропам в лесу, в перелеске, по набережной, в рекреационной зоне пройти на лыжах, пройти с палками, сделать небольшую пробежку. Пусть они будут не по 15 километров, пусть это будут 1,2,3 километра, но надо в каждом муниципалитете такие трассы иметь. Поэтому сегодня еще одно поручение по итогам прямой линии будет оформлено, — заявил губернатор.