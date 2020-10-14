Четверо мужчин похитили металлолом из подвала медучреждения в Череповце

В Индустриальном районе Череповца полицейские задержали четверых мужчин, подозреваемых в краже металлолома.

Ночью патрульные обратили внимание на «Газель», припаркованную вблизи одного из медицинских учреждений. Через некоторое время они увидели людей, которые выносили из подвала здания металлические трубы.

«В ходе проверки патрульные установили, что неизвестные лица цыганской национальности в возрасте от 26 до 38 лет складируют не принадлежащий им металлолом и загружают его в кузов Газели», - сообщает пресс-служба городского УМВД.

Четверых подозреваемых доставили в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что трое из них ранее были судимы за аналогичные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.