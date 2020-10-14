Череповчанин украл деньги, телефон и банковскую карту знакомой и уехал в Санкт-Петербург

14.10.2020 [Общество]

В Череповце полицейские раскрыли кражу. Потерпевшая – 44-летняя местная жительница – рассказала правоохранителям о пропаже принадлежащих ей телефона, банковской карты и 1700 рублей наличными. Кроме того, обратившись в банк с заявлением о перевыпуске карты, она узнала, что с её счёта было похищёно 74 896 рублей.

Сыщики нашли банкомат, в котором были сняты деньги и установили личность возможного подозреваемого, которым оказался 43-летний знакомый потерпевшей. Его задержали в Санкт-Петербурге.

«В ходе разговора со следователем мужчина сознался в содеянном, пояснив, что в ходе распития спиртных напитков похитил имущество пострадавшей, дождавшись, когда та уснет. Со слов задержанного, в визитнице, где лежала банковская карта, находился и пин-код от нее. Мужчина снял все деньги и скрылся в другом городе», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тэги: кража

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