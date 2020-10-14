Нападающий «Северстали» Юрий Трубачев стал «играющим тренером» хоккейной команды

Нападающий «Северстали» Юрий Трубачев, который играет за череповецкий клуб с 1998-го года, с небольшими отлучками в СКА и «Салават Юлаев», назначен на должность помощника главного тренера и будет «играющим» тренером, то есть будет выходить на лёд как игрок и помогать Андрею Разину в тренерском штабе.

Ранее должность помощника занимал Евгений Ставровский, который недавно покинул команду. По информации СМИ, Евгений Михайлович может возглавить ХК «Сочи», где освободилось место после увольнения Александра Андриевского.