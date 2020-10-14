Вину за очереди в амбулатории поселка Майский переложили на родителей детсадовцев

14.10.2020 [Общество]

В департаменте здравоохранения прокомментировали длинные очереди, которые образовались в амбулатории поселка Майский под Вологдой 13 октября. В этот день там должны были поставить пробы Манту детсадовцам из Марфино и Майского. 

Родители детей рассказали NewsVo, что на входе в амбулаторию никому не измеряли температуру, а из-за того, что народу было слишком много, соблюдать социальное дистанцирование было невозможно. 

— Объяснительные по данному инциденту уже взяты. Столпотворение возникло, так как большинство родителей с детьми пришли за час до приема. Прививки делали с 8.30 до 11.00 часов, — говорится в комментарии департамента здравоохранения, оставленного под постом родителей в нашей группе в соцсети

Ранее NewsVo сообщал, что 14 октября оперштаб сообщил о 75 новых случаях коронавируса выявленных в регионе за сутки. 

Тэги: коронавирус, дети, детсады

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