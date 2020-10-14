Эротические литографии Пикассо, Матисса и других известных мастеров XX века покажут на выставке в Череповце

Выставка «Линии любви» открылась в художественном музее в Череповце.

В экспозицию вошли около 60 литографий известных западноевропейских мастеров XX века – Пабло Пикассо, Анри Матисса, Эгона Шиле и других. Это картины из частных коллекций Европы. Все они раскрывают тему эротизма, любви, сокровенного.

На примере представленных работ вы сможете проследить, как менялись представления о человеческом теле, об эротизме у разных художников в разные периоды прошлого столетия.

- Женская нагота в искусстве — не изобретение исключительно XX века, - говорится в анонсе выставки. - Но именно эпоха модернизма дала этому вечному сюжету новый поворот - поворот в сторону эротизма. Допустимая грань в этом отношении с течением эпох претерпела ряд изменений: от запрета на любые изображения, содержащие «откровенный» подтекст до абсолютной интегрированности в обыденность.

Посетить выставку можно до 29 ноября по адресу: Череповец, Советский проспект, 30 А, со вторник по воскресенье с 10:00 до 18:00, по средам с 11:00 до 20:00.

Стоимость билета 250 рублей - полный, 150 рублей – льготный.

Возрастное ограничение (18+).

