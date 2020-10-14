В Череповце капитально отремонтировали неврологическое отделение областной больницы

Капитальный ремонт неврологического отделения Вологодской областной клинической больницы № 2 завершился в Череповце. На проведение работ из регионального бюджета было выделено более 12 млн. рублей.

Отделение расположено на седьмом и восьмом этажах центрального корпуса больницы. Часть отделения на восьмом этаже была капитально отремонтирована в ноябре 2016 года.

«В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, мы завершили капитальный ремонт второй части отделения с нейрореанимацией на седьмом этаже. В итоге отделение, в котором ежегодно проходят лечение более 1,3 тыс. больных со сложной неврологической патологией, обновлено полностью, — рассказал главный врач ВОКБ2 Андрей Пулин.

Площадь отремонтированных помещений — 595 кв. м. Заменены все инженерные сети: системы электроснабжения, вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, выполнена перепланировка и отделка внутренних помещений, санитарные комнаты оборудованы необходимой сантехникой, смонтированы современные пластиковые и противопожарные двери, установлена автоматическая пожарная сигнализация. Кроме того, отделения оснащены современной телефонией и локально-вычислительными сетями. Для удобства пациентов и медиков появились новые сестринские посты и кнопка вызова медперсонала у каждой кровати.

Неврологическое отделение областной больницы в Череповце рассчитано на пребывание 60 пациентов и функционирует с 1981 года. Неотложную специализированную медицинскую помощь здесь получают жители Череповца и северо-западных районов с нарушениями мозгового кровообращения и сосудистыми заболеваниями головного мозга.