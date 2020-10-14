В Вологде таксисту назначили семь суток ареста за оставление места ДТП

В Вологде 20-летнего водителя «Яндекс. Такси» привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП.

Инцидент произошел 2 июля во дворе дома № 8а по улице Вологодской. Таксист за рулем «Рено» приехал по заказу и допустил столкновение с «Ладой Грантой». На суде водитель вину не признал, объясняя, что не помнит момента ДТП.

— Как следует из объяснений очевидца, 2 июля 2020 года к ней подъехала машина «Яндекс Такси», водитель спрашивал, как проехать к дому № 8а. Она разъяснила ему, после чего машина проехала вовнутрь двора. Затем она услышала громкий звук удара и сигнализацию. Такси стояло рядом с LADA Granta. Таксист из машины не выходил, продолжил движение. Вечером она увидела на машине LADA Granta повреждения, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге у «Лады» оказались царапины на правом крыле, было свернуто правое зеркало. Владелец «Рено» (машина была в аренде у таксиста) пояснил, что на его авто также имеются повреждения (на правом боковом зеркале и переднем бампере).

Учитывая обстоятельства правонарушения, суд назначил таксисту наказание в виде семи суток административного ареста.