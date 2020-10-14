В Вологде таксисту назначили семь суток ареста за оставление места ДТП

14.10.2020 [Происшествия]

В Вологде 20-летнего водителя «Яндекс. Такси» привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП.

Инцидент произошел 2 июля во дворе дома № 8а по улице Вологодской. Таксист за рулем «Рено» приехал по заказу и допустил столкновение с «Ладой Грантой». На суде водитель вину не признал, объясняя, что не помнит момента ДТП. 

— Как следует из объяснений очевидца, 2 июля 2020 года к ней подъехала машина «Яндекс Такси», водитель спрашивал, как проехать к дому № 8а. Она разъяснила ему, после чего машина проехала вовнутрь двора. Затем она услышала громкий звук удара и сигнализацию. Такси стояло рядом с LADA Granta. Таксист из машины не выходил, продолжил движение. Вечером она увидела на машине LADA Granta повреждения, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге у «Лады» оказались царапины на правом крыле, было свернуто правое зеркало. Владелец «Рено» (машина была в аренде у таксиста) пояснил, что на его авто также имеются повреждения (на правом боковом зеркале и переднем бампере).

Учитывая обстоятельства правонарушения, суд назначил таксисту наказание в виде семи суток административного ареста. 

Тэги: таксисты, ДТП

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде мотоциклист погиб в ДТП
Из-за роста заболевших COVID-19 Череповец вернется к профилактическим мерам первой волны
Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
С 1 ноября в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе
68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
69 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
13.10.2020 [БлогоVO]

Хочу обратиться по поводу организации взятия пробы манту в Майской амбулатории

425
0
13.10.2020 [БлогоVO]

МФЦ. Очередь длинною в жизнь

632
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде таксисту назначили семь суток ареста за оставление места ДТП
В Вологде компенсируют стоимость школьного проездного за период двухнедельных каникул
В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
В Вологде не будет открытых площадок для написания «Тотального диктанта»
На Кубенском озере нашли мертвым еще одного пропавшего рыбака
Сокольчанин домогался 10-летней дочери своей жены
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

898
0
13.10.2020 [БлогоVO]

Памятник Адмиралу Победы начал рассыпаться

543
0
13.10.2020 [Обзор Прессы]

Заложники ФЗ? Почему Вологде «не везёт» с подрядчиками

609
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика