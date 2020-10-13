В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

В конце сентября вологжане жаловались в редакцию NewsVo на огромные очереди, в которых приходится стоять, чтобы передать в социальные службы новые реквизиты для начисления пособий. Пенсионный фонд сообщил, что российские банки перестанут зачислять пенсии и социальные выплаты на карты иностранных платежных систем, таких как Visa, MasterCard, с 1 октября. И если оформить новую карту в банке оказалось несложно, то вот передать новые реквизиты в соцслужбы для многих вологжан стало непростой задачей.

Квест с передачей реквизитов в конце сентября

- Сначала я позвонила в МФЦ, чтобы узнать, можно ли через них передать новые данные, но там меня направили в Центр социальных выплат и тут же добавили: «Только вы до них сейчас не дозвонитесь», - рассказывает вологжанка Татьяна. – Действительно, дозвониться до этого центра я не могла несколько дней. Такое ощущение, что там работал автоответчик. Потом специально отпросилась с работы, пришла туда, оказалось, что там неприёмный день. А чтобы записаться на приём нужно было отстоять большую очередь. И потом ещё одну очередь, чтобы попасть на этот приём. Это же сколько раз мне нужно отпрашиваться с работы?! Не понимаю, почему у меня сразу в МФЦ эту бумажку не приняли!

Татьяна так и не стала стоять в очередях, а в октябре возможность передать новые данные появилась на сайте Центра социальных выплат. Вологжанка Мария прошла квест с подачей новых реквизитов иначе:

- Я 40 минут отстояла в МФЦ за бумажкой, где был просто написан электронный адрес, куда можно отправить новые реквизиты! – рассказала NewsVo Мария. - До этого я сначала долго искала возможность подать сведения об изменившихся реквизитах по интернету, но не нашла, как это сделать. Потом хотела записаться на прием, но электронная запись не работала, показывала только один день для записи и при этом сообщала, что записи уже нет. Так что я пошла после работы в МФЦ на Мира, а там очередища! Причем все стоят «плотнячком», ни о каком социальном дистанцировании и речи не идет. Когда на часах стукнуло 19.00 администратор сказала, что талоны больше выдавать не будет, при том, что отделение работало в тот день до 20.00. Ну, тут в общем гвалте появилась возможность задать вопрос и оказалось, что все очень просто - бери бумажку с информацией и иди, сам отправляй свои реквизиты по указанному электронному адресу. Кстати, в очереди нас таких оказалось несколько человек. Я все понимаю - народу много, каждый со своими проблемами. Но что мешает дать объявление по внутреннему радио, оно в МФЦ есть, по нему периодически говорят о необходимости надевать маски. А ведь можно было бы использовать его более эффективно. И, по-моему «диванному» мнению, городу нужно еще одно отделение МФЦ. Идея решать все проблемы с документами в одном месте - гениальная. Но страждущих очень много.

К концу сентября настроения в очередях продолжали только накаляться. Люди не успевали передавать новые реквизиты в срок. Тогда 28 сентября, стало известно, что Центральный Банк России продлил срок перехода на карты национальной платежной системы «Мир» до 31 декабря.

Что предпринял департамент, чтобы уменьшить очереди?

Этот вопрос NewsVo задал Александру Васильевичу Ершову, руководителю департамента социальной защиты населения Вологодской области, и вот какой ответ мы получили:

- С целью информирования граждан о перечислении социальных выплат на банковские карты платёжной системы «Мир» Департаментом социальной защиты населения области информация размещена на сайте Департамента www.socium.gov35.ru, на официальной странице Департамента в социальной сети.Также информация о перечислении выплат на карты «Мир» размещена на сайте казённого учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат», который осуществляет выплату мер социальной поддержки в сфере социальной защиты населения - www.csv35.ru в разделе «Новости». В информации перечислены способы предоставления в Центр социальных выплат новых реквизитов для перечисления мер социальной поддержки, а также размещён бланк заявления об изменении реквизитов.

Как передать новые реквизиты и не стоять в очереди?

На вопрос, как именно вологжанам сейчас можно передать новые реквизиты в социальные службы, не тратя время на очереди в департаменте, нам ответили, что появился специальный ящик для корреспонденции.

- Заявление и реквизиты предоставляются на одном листе (заявление необходимо написать на листе с реквизитами, выданными банком – на лицевой или обратной стороне).

В городе Вологде заявления не смену реквизитов принимаются по адресу: Советский проспект, 2Б. Заявление и реквизиты можно опустить в специальный ящик для корреспонденции на 1-м этаже здания в приёмные дни филиала (без предварительной записи). Информация о возможности передать заявление и реквизиты размещена на сайте Центра социальных выплат - www.csv35.ru в разделе «Новости».

Недостатки карты «Мир»

Специалисты и пользователи упоминают о нескольких «неудобствах» карты «Мир»:

- Картой «Мир» невозможно пользоваться в большинстве стран мира. Исключения – Армения, Киргизия и Вьетнам, а также несколько отдельных банков в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Турции. На официальном сайте Сбербанка для поездки за границу рекомендуется открыть карту платёжной системы Visa или Mastercard.

- По карте «Мир» нельзя совершать покупки в иностранных интернет-магазинах, например, таких как Amazon, Google Play, Apple Store и т.д. Причём на AliExpress в некоторых случаях оплата проходит, а в некоторых – нет.

- В приложении для смартфона Mir Pay нельзя зарегистрировать карты от Сбербанка.

- Приложение Mir Pay нельзя поставить на телефоны с ОС от Apple.

- Карты «Мир» нельзя привязать к PayPal, WebMoney и другим подобным службам.

Обязательно ли оформлять карту «Мир»?

Для того, чтобы продолжить получать полагающиеся вам социальные выплаты не обязательно оформлять карту «Мир». Закон предусматривает несколько вариантов получения социальных выплат. На территории Вологодской области пособия можно получать на банковский счет, к которому не прикреплена ни одна банковская карта (например, сберегательный счёт), либо почтовым переводом.

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