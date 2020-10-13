В Вологде не будет открытых площадок для написания «Тотального диктанта»

13.10.2020 [Общество]

В этом году вологжанам предлагают присоединиться к акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» из дома, онлайн. Открытых площадок, куда мог бы прийти любой желающий и написать диктант, 17 октября не будет. Организаторы акции объясняют, что такое решение было принято из соображений безопасности. 

— Особую тотальную атмосферу помогут создать фирменные бланки и ручки, получить которые можно в пунктах выдачи! — говорится в сообщении. 

Любой желающий написать диктант может 17 октября зайти на сайт totaldict.ru и напечатать текст в специальном окне, после чего отправить свою работу на проверку. Через несколько дней комиссия экспертов объявит результаты. Сертификат с оценкой и количеством ошибок можно будет скачать в личном кабинете.

Второй вариант - участник, заранее взяв из пункта выдачи ручку и бланк, пишет диктант дома (будет осуществляться онлайн-трансляция), а потом приносит работу на проверку вологодской экспертной комиссии. Оценка ставиться не будет, но специалисты укажут количество ошибок. Поскольку диктант проводится для разных часовых поясов, то в нашем регионе будет проверяться текст, прочитанный в онлайн-трансляции в 14:00 по московскому времени.

При этом некоторые школьники и студенты все-таки смогут написать «Тотальный диктант» в своих учебных заведениях. 

Тэги: Тотальный диктант

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде мотоциклист погиб в ДТП
Из-за роста заболевших COVID-19 Череповец вернется к профилактическим мерам первой волны
Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
С 1 ноября в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе
68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
69 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
13.10.2020 [БлогоVO]

Хочу обратиться по поводу организации взятия пробы манту в Майской амбулатории

287
0
13.10.2020 [БлогоVO]

МФЦ. Очередь длинною в жизнь

471
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
В Вологде не будет открытых площадок для написания «Тотального диктанта»
На Кубенском озере нашли мертвым еще одного пропавшего рыбака
Сокольчанин домогался 10-летней дочери своей жены
Пьяный пассажир автобуса «Череповец-Вологда» устроил скандал и отказался покинуть салон
Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

535
0
13.10.2020 [БлогоVO]

Памятник Адмиралу Победы начал рассыпаться

347
0
13.10.2020 [Обзор Прессы]

Заложники ФЗ? Почему Вологде «не везёт» с подрядчиками

466
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика