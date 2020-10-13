В Вологде не будет открытых площадок для написания «Тотального диктанта»

В этом году вологжанам предлагают присоединиться к акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» из дома, онлайн. Открытых площадок, куда мог бы прийти любой желающий и написать диктант, 17 октября не будет. Организаторы акции объясняют, что такое решение было принято из соображений безопасности.

— Особую тотальную атмосферу помогут создать фирменные бланки и ручки, получить которые можно в пунктах выдачи! — говорится в сообщении.

Любой желающий написать диктант может 17 октября зайти на сайт totaldict.ru и напечатать текст в специальном окне, после чего отправить свою работу на проверку. Через несколько дней комиссия экспертов объявит результаты. Сертификат с оценкой и количеством ошибок можно будет скачать в личном кабинете.

Второй вариант - участник, заранее взяв из пункта выдачи ручку и бланк, пишет диктант дома (будет осуществляться онлайн-трансляция), а потом приносит работу на проверку вологодской экспертной комиссии. Оценка ставиться не будет, но специалисты укажут количество ошибок. Поскольку диктант проводится для разных часовых поясов, то в нашем регионе будет проверяться текст, прочитанный в онлайн-трансляции в 14:00 по московскому времени.

При этом некоторые школьники и студенты все-таки смогут написать «Тотальный диктант» в своих учебных заведениях.