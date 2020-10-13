Сотрудница банка похитила более 800 тысяч рублей со счетов клиентов из Вологды и Великого Устюга

13.10.2020 [Происшествия]

В Вологодской области 26-летняя сотрудница банка похитила более 800 тысяч рублей со счетов клиентов из Великого Устюга и Вологды. В отношении девушки возбуждены уголовные дела о кражах, неправомерном обороте электронных средств платежей и подделке документов.

— По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая, используя служебное положение, находясь в помещении офиса кредитной организации без участия клиента банка, не осведомленной о ее преступных намерениях, собственноручно выполнив подписи от имени вологжанки, открыла на ее имя карточный счет и выпустила моментальную безыменную карту. Закрыв другие счета клиента, женщина перевела с них денежные средства в сумме 57,5 тыс. руб. на новый счет, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Без участия и согласия еще трех клиентов банка подозреваемая перевела их средства на безыменную карту под предлогом закрытия их счетов. Деньги после этого она обналичивала в банкомате.

Для совершения хищения девушка выбирала клиентов, на счетах которых около трех лет не наблюдалось финансовой активности. Общая сумма ущерба, причиненная действиями подозреваемой, составила 804 тысячи рублей. 

Внезапная активность на счетах показалась подозрительной сотрудникам службы безопасности банка. Они и вычислили неблагонадежного сотрудника, передав информацию следователям. В ходе проводимой следствием процессуальной проверки девушка причиненный ущерб возместила полностью.

Обстоятельства преступления устанавливаются. 

В августе NewsVo сообщал, что в Вологде полицейские задержали сотрудника банка, который без ведома клиентов оформлял на них кредитные карты, а деньги с них присваивал себе. 

Тэги: кража

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