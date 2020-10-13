Одиннадцать аварийных расселенных домов в Вологде до сих пор не снесены

13.10.2020 [Общество]

Вологда рискует не выполнить поручение губернатора о сносе всех аварийных расселенных домов до конца года. По данным пресс-службы главы региона, в данный момент в областной столице одиннадцать таких построек. 

По трем из них ведутся судебные разбирательства в части изъятия помещений путем выкупа, на снос шести других, как говорят чиновники, «отсутствует финансирование в муниципальном бюджете». Один дом проходит процедуру перевода из жилого в нежилое здание, еще один собираются продать и обязать покупателя произвести снос.  

В Вологодском районе до конца года планируют снести 22 расселенных дома, в Вытегорском — 15, в Сокольском — два. 

— Освободившиеся территории должны быть  благоустроены и переданы, если это соответствует генеральному плану развития муниципальных образований, под застройку многоквартирными домами или социальными  объектами, — отметил губернатор Олег Кувшинников. — Настоятельно требую, чтобы брошенных аварийных домов на территории муниципальных образований не было. Необходимо выполнить мое поручение до конца года и эти дома снести.

Тэги: переселение, аварийное жилье, снос домов

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