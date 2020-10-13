Череповчанин угрожал убийством продавцу, которая отказалась бесплатно отдать ему алкоголь

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего местного жителя, устроившего скандал в магазине-баре на Октябрьском проспекте. Выяснилось, что пьяный мужчина зашёл в торговую точку и потребовал у продавца спиртное. При этом он сказал, что ему нечем оплатить товар, поскольку он уже потратил все деньги на алкоголь.

«Женщина ответила отказом и попросила покинуть заведение. В ответ на это посетитель стал ругаться грубой нецензурной бранью, угрожать продавцу расправой и убийством и попытался ударить ее», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.