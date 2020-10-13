Возле острова Каргач на Рыбинском водохранилище обнаружили масляное пятно

Масляное пятно обнаружили на Рыбинском водохранилище возле острова Каргач 12 октября.

— По прибытию на место была обнаружена незначительная радужная плёнка на поверхности воды, размер — около 8 кв. м. Сбору не подлежит, — отмечают в пресс-службе областного УМЧС.

По данным издания gorodche.ru, такие пятна на воде могут образовываться при откачивании с судна подсланевых вод (фактически это отработанное масло и солярка), что считается нарушением. Эти воды надо сдавать в порту либо на специальное судно, далее они должны утилизироваться.