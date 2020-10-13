Трех вологодских архитекторов наградили почетными знаками «Кентавр» Союза архитекторов России

Три вологодских архитектора награждены почетными знаками высшей профессиональной награды в области градостроения — «Кентавр».

Главный архитектор Вологодской области Александр Швецов был удостоен «Большого знака», «Средний знак» вручили экс-архитектору Вологды Александру Борисовскому, «Малый знак» — Эстер Решетниковой, работающей с 1999 года главным архитектором Тарногского района. Церемония награждения состоялась на заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, сообщил на своей странице главный архитектор Вытегорского района Борис Маевский.

«Кентавры» с 2003 года вручают главным архитекторам, которые работают или работали на своем посту более пяти лет, за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, особый вклад в развитие градостроительства в целом.