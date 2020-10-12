В администрации Вологды пообещали исправить ошибки на памятной доске матросу Сергею Преминину

В администрации Вологды пообещали исправить ошибки, допущенные при изготовлении таблички в память о матросе Сергее Преминине. Об этом NewsVo сообщили в пресс-службе муниципалитета.

— В течение недели ошибки на табличке будут исправлены, — пояснили в пресс-службе.

О том, что на табличке «октятря» вместо октября и пунктуационные ошибки, на своей странице в соцсети написала Ирина Трапезникова.

Ранее в рубрике БлогоVo также был опубликован пост о том, что в Белозерске при ремонте мемориала павшим воинам название города Керчь написали на нем с ошибкой.