В Усть-Кубинском районе пенсионера оштрафовали на 1500 рублей за оскорбление соседки

В Усть-Кубинском районе суд привлёк к административной ответственности 65-летнего местного жителя, признанного виновным в оскорблении соседки.

«Как следует из материалов дела, 23 июля 2020 года около 18.30 пенсионер у дома на ул. Заречной в пос. Высокое Усть-Кубинского района Вологодской области высказал в адрес соседки слова в неприличной форме, оскорбляющие ее честь и достоинство», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В судебном заседании мужчина не признал вину и утверждал, что не оскорблял потерпевшую. Суд, изучив материалы дела, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 1500 рублей. Постановление вступило в законную силу.

Областная пресс-служба судов также отмечает, что в августе 2020 года обвиняемого оштрафовали на 1000 рублей за аналогичное правонарушение в отношении сына потерпевшей.