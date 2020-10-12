В Вологодской области выпустили альбом с коллажами из современных и дореволюционных фото городов

Презентация фотоальбома «Вологодская область. Душа Русского Севера» пройдет 13 октября в зале редких книг Вологодской областной универсальной научной библиотеки.

- У этой книги есть свой день рождения: 18 мая 2017 года известный вологодский фотограф и видеооператор Олег Зажигин поместил в соцсети коллаж, на котором сразу двумя совмещенными снимками – современным и дореволюционным – был представлен храм Святителя Николая на Глинках в Вологде, - говорится в анонсе мероприятия. - Оригинальная фотография привлекла к себе внимание и положила начало проекту «Вологда прежде и теперь», который в 2018 году продолжился книгой «Вологда в объективе времени».

В новом издании помимо Вологды появятся коллажи и других городов Вологодской области. Благодаря таким коллажам можно увидеть, как выглядели эти города, если бы не были утрачены многие памятники архитектуры.

- Книга позволяет взглянуть на многое новым взглядом. Благодаря ей, читатель иначе увидит родную, горячо любимую Вологду, стальной Череповец, милый Кадников, сказочный, заповедный Великий Устюг, поэтичное Устье, - говорит в предисловии к новому изданию писатель Роберт Балакшин.

На презентации книгу представят члены авторского коллектива – директор издательства «Арника» Фёдор Суханов, автор проекта Олег Зажигин и автор текста Андрей Сальников.

Начало мероприятия 13 октября в 16:00 в здании областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

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