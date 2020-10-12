В Вологодской области выпустили альбом с коллажами из современных и дореволюционных фото городов

12.10.2020 [Культура]

Презентация фотоальбома «Вологодская область. Душа Русского Севера» пройдет 13 октября в зале редких книг Вологодской областной универсальной научной библиотеки.

- У этой книги есть свой день рождения: 18 мая 2017 года известный вологодский фотограф и видеооператор Олег Зажигин поместил в соцсети коллаж, на котором сразу двумя совмещенными снимками – современным и дореволюционным – был представлен храм Святителя Николая на Глинках в Вологде, - говорится в анонсе мероприятия. - Оригинальная фотография привлекла к себе внимание и положила начало проекту «Вологда прежде и теперь», который в 2018 году продолжился книгой «Вологда в объективе времени».

В новом издании помимо Вологды появятся коллажи и других городов Вологодской области. Благодаря таким коллажам можно увидеть, как выглядели эти города, если бы не были утрачены многие памятники архитектуры. 

- Книга позволяет взглянуть на многое новым взглядом. Благодаря ей, читатель иначе увидит родную, горячо любимую Вологду, стальной Череповец, милый Кадников, сказочный, заповедный Великий Устюг, поэтичное Устье, - говорит в предисловии к новому изданию писатель Роберт Балакшин.

На презентации книгу представят члены авторского коллектива – директор издательства «Арника» Фёдор Суханов, автор проекта Олег Зажигин и автор текста Андрей Сальников.

Начало мероприятия 13 октября в 16:00 в здании областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

(12+)
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде мотоциклист погиб в ДТП
Из-за роста заболевших COVID-19 Череповец вернется к профилактическим мерам первой волны
Пьяный житель Волгограда устроил погром в сауне в Череповце
Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе
Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
69 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Устюженском районе
Житель Тарноги пришел в отдел полиции с крокодилом в сумке
12.10.2020 [Общество]

В Вологде собирают подписи за строительство пешеходного моста через ж/д пути на улице Гагарина

694
0
12.10.2020 [Общество]

Приемное отделение коронавирусного моногоспиталя в Вологде перевели в другое здание

1031
0
12.10.2020 [Общество]

Председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов заболел коронавирусом

1081
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Молодой череповчанин погиб под поездом в метро Санкт-Петербурга
В Череповце коронавирус выявили у новорожденного
В администрации Вологды пообещали исправить ошибки на памятной доске матросу Сергею Преминину
Модель из Вологды примет участие в конкурсе «Краса России»
В Усть-Кубинском районе пенсионера оштрафовали на 1500 рублей за оскорбление соседки
Председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов заболел коронавирусом
Приемное отделение коронавирусного моногоспиталя в Вологде перевели в другое здание
 
09.10.2020 [Общество]

Дизайнер Татьяна Соколова: «Хочется донести вспышку цвета»

1322
0
12.10.2020 [БлогоVO]

65-70% людей, прошедших школу приемных родителей, НЕ берут приемных детей

62
0
10.10.2020 [Обзор Прессы]

Известная вологодская ведущая свадеб и корпоративов Марина Хлебова победила коронавирус

769
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика