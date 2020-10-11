68 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

11.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 68 пациентам, выздоровели 15 человек.

По количеству выявленных случаев опять лидирует Череповец - 28. Еще 10 заболевших в Вологде, 9 в Кадуйском районе, пять в Великоустюгском, по четыре в Вологодском, Череповецком и Вытегорском. По одному в Тотемском, Нюксенском, Вашкинском, Грязовецком, Сокольском, Харовском, Шекснинскои районах. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 5273 пациентам. Большая часть из них — 4031 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 54 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1188 человек.

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