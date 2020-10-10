Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе

10.10.2020 [Происшествия]
Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе

В Вытегорском районе при пожаре в жилом доме погибла 22-летняя девушка и двухлетний мальчик. Трагедия произошла днем 10 октября в поселке Девятины. 

Сигнал о возгорании поступил в 12.30, к моменту прибытия на место первых пожарных подразделений наблюдалось задымление в одной из квартир на втором этаже дома. Через 20 минут пожар был локализован на площади 7,5 квадратных метров. 

— В это же время в квартире было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения и женщины 1998 года рождения. Ещё одного ребёнка 2017 года рождения удалось спасти очевидцам трагедии. В 13 ч.15 мин. пожар был полностью ликвидирован, — сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

Тэги: пожар, гибель людей
Фото пресс-службы областного УМЧС

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