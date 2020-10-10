Женщина с ребенком погибли при пожаре в Вытегорском районе

В Вытегорском районе при пожаре в жилом доме погибла 22-летняя девушка и двухлетний мальчик. Трагедия произошла днем 10 октября в поселке Девятины.

Сигнал о возгорании поступил в 12.30, к моменту прибытия на место первых пожарных подразделений наблюдалось задымление в одной из квартир на втором этаже дома. Через 20 минут пожар был локализован на площади 7,5 квадратных метров.