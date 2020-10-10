Череповчанки в составе юниорской сборной по волейболу завоевали медали Чемпионата Европы

Женская Сборная России по волейболу выиграла Чемпионат Европы для игроков не старше 17 лет.

В финальном матче соревнований, которые прошли в Черногории с 1 по 9 октября, российские юниорки не потерпевшие не одного поражения на турнире, обыграли сборную Турции со счетом 3:1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23).

В составе сборной России выступали шесть представительниц череповецкого волейбола: Виктория Кобзарь, Наталья Суворова, Анна Хабибрахманова, Алина Попова, Динара Сабитова и Вероника Думрауф. Руководил командой главный тренер «Северянки 2» Александр Кариков.