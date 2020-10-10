Череповецкая «Северсталь» обыграла казахстанский «Барыс» со счетом 3:2

Череповецкая «Северсталь» на выезде одержала победу над казахстанским «Барысом» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Ключевые события матча произошли по ходу первого периода, когда череповчане трижды поразили ворота соперника. Счёт открыл Игорь Гераськин, затем дубль оформил Адам Лишка. Во вторые двадцать минут хозяева смогли отыграть две шайбы и сократить отставание до минимума, но не более того. В третьем периоде «Северстали» сохранила свое минимальное преимущество, одержав победу - 3:2. Отметим, что «Северсталь» выигрывает в столице Казахстана впервые с февраля 2012 года.

Таким образом, «Северсталь» набирает 15 очков, укрепляясь на 7-й строчке Западной конференции. Следующий матч череповчане проведут 15 октября, приняв дома челябинский «Трактор».