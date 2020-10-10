69 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

10.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 69 пациентам, выздоровели 20 человек.

По количеству выявленных случаев на этот раз в лидерах Вологда - 28. Еще 20 заболевших в Череповце, 10 в Вологодском районе, четыре в Сокольском, по одному в Череповецком, Чагодощенском, Харовском, Кирилловском, Устюженском, Верховажском, Грязовецком районах. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 5205 пациентам. Большая часть из них — 4016 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 54 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1135 человек.

Тэги: коронавирус

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