69 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 69 пациентам, выздоровели 20 человек.

По количеству выявленных случаев на этот раз в лидерах Вологда - 28. Еще 20 заболевших в Череповце, 10 в Вологодском районе, четыре в Сокольском, по одному в Череповецком, Чагодощенском, Харовском, Кирилловском, Устюженском, Верховажском, Грязовецком районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 5205 пациентам. Большая часть из них — 4016 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 54 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1135 человек.