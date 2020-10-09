Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге

На архитектурном совете в администрации Великого Устюга 9 октября представили проект нового арт-объекта в городе. С идеей создания памятника Юрию Лужкову и Людмиле Швецовой выступили почетные граждане муниципалитета - Виктор Чучин и Владимир Кадомкин.

Эскиз памятника

— Установка в виде бронзовой скульптуры в образе мужчины, женщины и мальчика, прообразами которых являются Людмила Ивановна Швецова (главный куратор проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза»), Юрий Михайлович Лужков (основатель резиденции Российского Деда Мороза) и мальчик (как символ детской сказки и дружбы наших маленький гостей с зимним волшебником), — написал на своей странице глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

Скульптуру планируют установить в центре города, между детским музейным центров и зданием фондохранилища. В соцсети Кузьмин спрашивает у жителей города, нравится ли им такая идея.

Юрий Лужков занимал мэра столицы с 19​92 по 2010 год, с Вологодской областью его связывает участие в проекте «Великий Устюг — родина Деда Мороза». В 1997 году в рамках юбилейных мероприятий (Москва, Вологда и Великий Устюг тогда отмечали 850-летие) Лужков посетил Вологодскую область и позже поддержал идею местных властей «поселить» зимнего волшебника в Великом Устюге. "Медуза" писала, что за первые десять лет 200 миллионов рублей в проект вложила Москва, чуть больше, 276 миллионов, — федеральный бюджет, а остальное — областной бюджет, спонсоры, инвесторы.