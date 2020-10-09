В Череповце суд на 200 тысяч рублей оштрафовал магазин за махинации при продаже алкоголя

В Череповце суд привлёк ООО «Медведь» к административной ответственности за нарушение правил продажи алкоголя.

Как установлено судом, 29 апреля 2020 года, во время проверки информации о круглосуточной продаже алкоголя в магазине общества на улице Остинской, полицейские нашли за прилавком торговой точки 58 бутылок спиртного, которые в системе ЕГАИС числились как уже проданные.

В судебном заседании представитель ООО «Медведь» не признал вину и пояснил, что алкоголь был продан знакомому на праздник и оставлен на хранение в магазине, чтобы его не выпили раньше времени.

«С учетом отсутствия смягчающих и наличия отягчающего обстоятельства (повторное совершение однородного административного правонарушения) мировой судья назначил ООО «Медведь» максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде штрафа в размере 200 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.