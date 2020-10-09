В Череповце суд на 200 тысяч рублей оштрафовал магазин за махинации при продаже алкоголя

09.10.2020 [Общество]

В Череповце суд привлёк ООО «Медведь» к административной ответственности за нарушение правил продажи алкоголя.

Как установлено судом, 29 апреля 2020 года, во время проверки информации о круглосуточной продаже алкоголя в магазине общества на улице Остинской, полицейские нашли за прилавком торговой точки 58 бутылок спиртного, которые в системе ЕГАИС числились как уже проданные.

В судебном заседании представитель ООО «Медведь» не признал вину и пояснил, что алкоголь был продан знакомому на праздник и оставлен на хранение в магазине, чтобы его не выпили раньше времени.

«С учетом отсутствия смягчающих и наличия отягчающего обстоятельства (повторное совершение однородного административного правонарушения) мировой судья назначил ООО «Медведь» максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде штрафа в размере 200 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: магазины, штраф, алкоголь

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября
56 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
Из-за роста заболевших COVID-19 Череповец вернется к профилактическим мерам первой волны
Пьяный житель Волгограда устроил погром в сауне в Череповце
В Вологде расследуют убийство 58-летней работницы котельной
09.10.2020 [Общество]

Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области

1874
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
Житель Тарноги пришел в отдел полиции с крокодилом в сумке
В Череповце суд на 200 тысяч рублей оштрафовал магазин за махинации при продаже алкоголя
«Ростерминалуголь» купил половину элитного охотничьего хозяйства в Тарногском районе
Департамент лесного комплекса попросил Сямженский лесхоз учесть интересы жителей деревни Монастырской
Современный кинозал оборудуют в доме культуры в Кадуе
В Вологде два подростка пытались украсть из магазина десять банок энергетика
 
09.10.2020 [Общество]

Дизайнер Татьяна Соколова: «Хочется донести вспышку цвета»

575
0
09.10.2020 [БлогоVO]

Подняли пенсионный возраст. Теперь требуют трудовую деятельность

400
0
09.10.2020 [Обзор Прессы]

Все, что вы хотели узнать у врачей о коронавирусе

108
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика