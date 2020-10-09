«Ростерминалуголь» купил половину элитного охотничьего хозяйства в Тарногском районе

50% доли ООО «Охотничье хозяйство «Медведь» из Тарногского района в начале октября приобрело АО «Ростерминалуголь», пишет «Фонтанка. ру».

По данным издания, вторая половина охотхозяйства принадлежит трем миллиардерам из списка Forbes: владельцу крупнейшей в Архангельской области лесопромышленной группы «УЛК» Владимиру Буторину (25%), главе Альфа-банка Петру Авену и совладельцу «Альфа-групп» Герману Хану (по 12,5%).

Хозяйство «Медведь» в Тарногском районе занимает 63 тысячи гектаров и специализируется на охоте, отлове, отстреле диких животных и предоставлении услуг в этой сфере.

АО «Ростерминалуголь» - крупнейший на российском побережье Балтийского моря оператор морской перевалки угля.