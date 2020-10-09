«Ростерминалуголь» купил половину элитного охотничьего хозяйства в Тарногском районе

09.10.2020 [Общество]

50% доли ООО «Охотничье хозяйство «Медведь» из Тарногского района в начале октября приобрело АО «Ростерминалуголь», пишет «Фонтанка. ру». 

По данным издания, вторая половина охотхозяйства принадлежит трем миллиардерам из списка Forbes: владельцу крупнейшей в Архангельской области лесопромышленной группы «УЛК» Владимиру Буторину (25%), главе Альфа-банка Петру Авену и совладельцу «Альфа-групп» Герману Хану (по 12,5%).

Хозяйство «Медведь» в Тарногском районе занимает 63 тысячи гектаров и специализируется на охоте, отлове, отстреле диких животных и предоставлении услуг в этой сфере. 

АО «Ростерминалуголь» - крупнейший на российском побережье Балтийского моря оператор морской перевалки угля. 

 

Тэги: охота, бизнес

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября
56 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
Из-за роста заболевших COVID-19 Череповец вернется к профилактическим мерам первой волны
Пьяный житель Волгограда устроил погром в сауне в Череповце
В Вологде расследуют убийство 58-летней работницы котельной
08.10.2020 [БлогоVO]

Третий случай высадки ребенка из 14 маршрута!

1139
0
08.10.2020 [БлогоVO]

В виде таблички с городом — героем Керч.(ь?)

828
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
Житель Тарноги пришел в отдел полиции с крокодилом в сумке
В Череповце суд на 200 тысяч рублей оштрафовал магазин за махинации при продаже алкоголя
«Ростерминалуголь» купил половину элитного охотничьего хозяйства в Тарногском районе
Департамент лесного комплекса попросил Сямженский лесхоз учесть интересы жителей деревни Монастырской
Современный кинозал оборудуют в доме культуры в Кадуе
В Вологде два подростка пытались украсть из магазина десять банок энергетика
 
09.10.2020 [Общество]

Дизайнер Татьяна Соколова: «Хочется донести вспышку цвета»

575
0
09.10.2020 [БлогоVO]

Подняли пенсионный возраст. Теперь требуют трудовую деятельность

400
0
09.10.2020 [Обзор Прессы]

Все, что вы хотели узнать у врачей о коронавирусе

108
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика