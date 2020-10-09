Современный кинозал оборудуют в доме культуры в Кадуе

В рамках проекта Фонда Кино и Министерства культуры дом культуры в Кадуе получил пять миллионов рублей на покупку современного цифрового оборудования для показа фильмов, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Кинозал на 60 мест планируют оборудовать на втором этаже дома культуры. 450 тысяч рублей на ремонт зала выделили из районного бюджета. Сейчас идет подготовка документации для проведения конкурсных процедур на покупку оборудования.

Первый киносеанс запланирован на 31 декабря. В пресс-службе отмечают, что не менее половины всех фильмов, которые будет показывать зрителям в Кадуйском доме культуры, составят отечественные картины.