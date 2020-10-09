В Вологде два подростка пытались украсть из магазина десять банок энергетика

09.10.2020 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, пытавшихся украсть 10 банок энергетика из супермаркета на улице Ярославской.

Работники магазина пояснили, что обратили внимание на двух молодых людей, которые несколько раз подходили к витрине с алкоголем, а после спешно прошли мимо кассовой зоны.
Росгвардейцы установили, что каждый раз, когда юноши подходили к прилавку с алкоголем, они брали банки с энергетическими напитками и прятали их в рукава и карманы верхней одежды.

«В общей сложности они пытались вынести из магазина 10 банок энергетика. Стражам правопорядка нарушители пояснили, что им в силу возраста не продают данные напитки, поэтому они решились на такой шаг. Количество похищенного товара они объяснили тем, что хотели угостить своих друзей», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

Задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: кража. подростки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября
56 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
Из-за роста заболевших COVID-19 Череповец вернется к профилактическим мерам первой волны
Пьяный житель Волгограда устроил погром в сауне в Череповце
В Вологде расследуют убийство 58-летней работницы котельной
09.10.2020 [Происшествия]

Житель Тарноги пришел в отдел полиции с крокодилом в сумке

571
0
08.10.2020 [Обзор Прессы]

Вологодский учитель-пенсионер ткёт половики, чтобы купить себе инвалидное кресло

753
0
05.10.2020 [Общество]

ФСБ обнаружила нарушения при закупке перчаток в медучреждения Вологодской области

2325
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
Житель Тарноги пришел в отдел полиции с крокодилом в сумке
В Череповце суд на 200 тысяч рублей оштрафовал магазин за махинации при продаже алкоголя
«Ростерминалуголь» купил половину элитного охотничьего хозяйства в Тарногском районе
Департамент лесного комплекса попросил Сямженский лесхоз учесть интересы жителей деревни Монастырской
Современный кинозал оборудуют в доме культуры в Кадуе
В Вологде два подростка пытались украсть из магазина десять банок энергетика
 
09.10.2020 [Общество]

Дизайнер Татьяна Соколова: «Хочется донести вспышку цвета»

573
0
09.10.2020 [БлогоVO]

Подняли пенсионный возраст. Теперь требуют трудовую деятельность

400
0
09.10.2020 [Обзор Прессы]

Все, что вы хотели узнать у врачей о коронавирусе

107
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика