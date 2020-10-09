В Вологде два подростка пытались украсть из магазина десять банок энергетика

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, пытавшихся украсть 10 банок энергетика из супермаркета на улице Ярославской.

Работники магазина пояснили, что обратили внимание на двух молодых людей, которые несколько раз подходили к витрине с алкоголем, а после спешно прошли мимо кассовой зоны.

Росгвардейцы установили, что каждый раз, когда юноши подходили к прилавку с алкоголем, они брали банки с энергетическими напитками и прятали их в рукава и карманы верхней одежды.

«В общей сложности они пытались вынести из магазина 10 банок энергетика. Стражам правопорядка нарушители пояснили, что им в силу возраста не продают данные напитки, поэтому они решились на такой шаг. Количество похищенного товара они объяснили тем, что хотели угостить своих друзей», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства.