Череповчанку, которая обманом похитила у пенсионера более 2 млн. рублей, осудили условно

09.10.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 56-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве в отношении 85-летнего пенсионера.

Как установлено судом, в августе 2017 года подсудимая убедила потерпевшего К., с которым была знакома и поддерживала доверительные отношения, оформить на её имя доверенность на право управления его банковскими счетами. После этого, в течение нескольких месяцев она сняла с эти счетов 2 162 298 рублей 45 копеек и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Женщина не признала вину и пояснила, что познакомилась с К. в 2012 году. Она ухаживала за мужчиной, который жаловался на здоровье, и в августе 2017 года он сам сказал, что хочет оформить доверенность на её имя. Снятые деньги она хранила у себя по его просьбе. Позднее он подарил ей эти деньги, поскольку, по его словам, она ухаживала за ним лучше, чем родственники. Об этом он написал расписку.

«Племянница потерпевшего показала, что в 2009 году К. приезжал к ним в Пермский край для постоянного проживания и перевез все вещи. В конце осени 2010 года он вернулся в Череповец. Они постоянно ему звонили и просили вернуться. В 2017 году ее мать стала переживать за брата, поскольку тот стал говорить странности. После чего они перевезли К. из Череповца. Дядя был в забитом ужасном состоянии, на ногах были кирзовые сапоги. Он хватал хлеб со стола и ел по углам «как собачонок». Сейчас он живет у нее, она за ним ухаживает. Соседка потерпевшего охарактеризовала его как экономного человека. Показала, что видела подсудимую два раза. Сосед жил как бомж, она предлагала позвонить племяннице, но подсудимая сказала, что все хорошо, звонить никому не надо. Она считает, что за К. не ухаживали, в его квартире был беспорядок. Об этом по телефону она рассказала его племяннице», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Виновность подсудимой была полностью доказана и подтверждена показаниями свидетелей, заключением судебной экспертизы и другими материалами дела. Женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Кроме того, с неё взыскана сумма материального ущерба в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: мошенничество

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