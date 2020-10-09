Жителя Кич-Городка за год шесть раз судили за повреждение имущества бывшей сожительницы

09.10.2020 [Происшествия]

В Кичменгском Городке суд привлёк к административной ответственности 38-летнего местного жителя, признанного виновным в умышленном повреждении чужого имущества.

«Как установил суд, 11 августа 2020 года в 22.50 около одного из домов в с. Кичменгский Городок Вологодской области мужчина умышленно разбил 8 стекол в окнах дома потерпевшей и повредил 2 штакетины забора, чем причинил ей ущерб», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Подсудимый не признал вину и утверждал, что потерпевшая его оговаривает, поскольку должна ему денег за то, что он делал ей ремонт и возил на море.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 500 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. По данным областной пресс-службы судов, за 2020 год мужчину уже пять раз судили за аналогичные правонарушения в отношении потерпевшей. Ещё два дела находятся на рассмотрении.

Тэги: повреждение имущества, суды

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