Череповецкая ГРЭС будет обеспечивать Кадуй теплом до тех пор, пока не построят котельную

Череповецкая ГРЭС, три энергоблока которой планировали остановить с 1 января 2021 года, продолжит свою работу еще как минимум три года. Это время необходимо, чтобы в рамках концессионного соглашения в Кадуе, теплоснабжение которого осуществляется станцией, построить новую котельную. Власти планируют заключить концессионное соглашение.

«В настоящее время в конкурсе участвуют две крупные энергетические компании. Мы отрабатываем технические параметры строительства блочно-модульной котельной. Но в связи с тем, что это длительный процесс, мы приняли решение о том, что котельное оборудование энергоблоков № 2 и 3 останется в работе минимум на три года для устойчивого снабжения поселка Кадуй теплом с компенсацией выпадающих затрат правительством области из регионального бюджета. В результате ГРЭС будет работать в штатном режиме», — цитирует пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Таким образом, с 1 января не все энергоблоки станции будут остановлены.

«Продолжит функционировать современный и эффективный четвертый энергоблок, работающий на газе — самом экологичном виде топлива. Для обеспечения потребителей поселка Кадуй тепловой энергией и горячим водоснабжением мы оставляем в работе котельное оборудование первой очереди», — рассказал директор филиала ПАО «ОГК-2» — Череповецкая ГРЭС Виктор Филиппов.

Из-за остановки энергоблоков работу потеряют 78 человек. Глава Кадуйского муниципального района Светлана Грачева рассказала, что власти работают с «Северсталью» и «ФосАгро» по поводу трудоустройства кадуйчан на эти предприятия.

Ранее NewsVo сообщал, что вывод из эксплуатации энергоблоков Череповецкой ГРЭС связан с отказом энергосистемы страны от угольной генерации. В 2015 году энергоблоки №1, 2, 3 станции официально получили право продолжить работу в режиме вынужденного генератора и получать плату за мощность до декабря 2019 года. Позже их работу продлили до 2021 года.

В 2018 году власти заявляли, что к 1 января 2021 года котельная в Кадуе уже будет построена, однако этого так и не произошло.