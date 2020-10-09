Жителя Вожегодского района осудили за угон и повторное пьяное вождение

24-летний житель Вожегодского района признан виновным в угоне и повторном пьяном вождении. Инцидент произошел 6 апреля.

В материалах дела говорится, что в тот день подсудимый распивал спиртное вместе со знакомыми в квартире поселка Кадниковский. Когда хозяин уснул, молодой человек взял со стола его ключи от «Фольксвагена» и поехал кататься по Вожегодскому району.

Вечером его остановили сотрудники ДПС. В ходе медосвидетельствования в Вожегодской ЦРБ выяснилось, что мужчина пьян.

— В ходе предварительного расследования подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью. Однако в судебном заседании поменял позицию и отрицал совершение угона. Утверждал, что пользовался автомобилем с разрешения потерпевшего и ранее вину признал, так как не хотел, чтобы того привлекли к ответственности, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд к этим показаниям молодого человека отнесся критически и признал его виновным и в угоне, и в пьяном вождении.

С учетом имеющихся у нарушителя непогашенных судимостей, в том числе за аналогичные преступления, ему назначили наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.