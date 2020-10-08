«Северсталь» со счётом 1:3 на выезде уступила хабаровскому «Амуру»

08.10.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» со счётом 1:3 на выезде уступила хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственный гол у "желто-черных" в середине третьего периода, при игре в большинстве, забил Даниил Вовченко при счёте 0:2. После этого тренерский штаб «Северстали», чтобы отыграться, заменил вратаря на шестого полевого игрока. И тогда череповчане получили шайбу уже в пустые ворота.

«Раннее время для игры. Два периода спали. В третьем периоде достучались, начали играть, создавать моменты, забили. К сожалению, опять в большинстве всего одну забили. Надо было забивать больше. Были моменты. Шайба, как обычно, ходит по ленточке. Пропустили, наверное, единственную за весь третий период позиционную атаку. Проиграли матч», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Разин.

Следующий матч «Северсталь» проведет в субботу, 10 октября,, в Казахстане, против «Барыса».

Тэги: ХК «Северсталь»

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