Жителя Калужской области приговорили к двум годам колонии за кражу из дома в Нюксенском районе

08.10.2020 [Происшествия]


В Нюксенском районе суд огласил приговор 40-летнему жителю Калужской области, признанным виновным в краже из дома местного жителя.

«Суд установил, что подсудимый в ночь со 2 на 3 августа 2020 года через окно на веранде проник в дом 59-летнего жителя д. Большая Сельменьга Нюксенского района Вологодской области. Там он приготовил к хищению сигареты, продукты, спортивную сумку, бейсболку, но был обнаружен потерпевшим. После того, как хозяин дома снова уснул, подсудимый похитил приготовленное ранее, а также мужские тапки и ведро и скрылся, чем причинил потерпевшему ущерб», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Обвиняемый, ранее судимый за аналогичное преступление, признал вину и показал, что в Котласе опоздал на поезд, на последние деньги купил велосипед и отправился в Санкт-Петербург, чтобы найти работу. В Большой Сельменьге он остановился на ночлег в заброшенном доме, и поскольку у него закончились еда и сигареты, залез в дом потерпевшего. После разговора с хозяином, он дождался, пока тот уснёт, забрал вещи и продукты и вернулся на место ночлега, где его позднее задержали полицейские.

«Потерпевший в судебном заседании пояснил, что живет один. В тот день рано лег спать, проснулся от шороха, включил ночник и увидел человека, который копался у него в шкафу с одеждой. Он спросил, кто он такой и что делает, мужчина представился ему Андреем, сказал, что едет на велосипеде до Питера, устал, голодный, очень хочет есть. После чего он покормил его супом, предложил переночевать, на следующий день хотел ему помочь. Когда проснулся около половины пятого утра, ночного гостя дома не обнаружил и пошел к соседу. Вместе с ним они доехали до кафе «Нико», но по дороге никого не встретили, поэтому о случившемся он сообщил в полицию. Добавил, что подсудимый сам выбрал свой путь. Гражданский иск не заявил, поскольку практически все похищенное ему возвращено», - сообщает областная пресс-служба судов.

С учётом опасного рецидива преступлений, суд назначил мужчине наказание в виде двух лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: кража

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