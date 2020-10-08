В Череповце пять человек пострадали в ДТП

08.10.2020 [Происшествия]

Пять человек получили травмы в результате столкновения ВАЗа и "Сузуки" на Северном шоссе в Череповце. ДТП произошло днем 8 октября.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 19-летний молодой человек за рулем ВАЗа выехал на полосу встречного движения и врезался в "Сузуки" под управлением 61-летней женщины.

В аварии получили травмы оба водителя, а также 24-летний молодой человек и 23-летняя девушка, ехавшие в ВАЗе, 63-летний пассажир "Сузуки". Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были направлены в больницу. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь на 8 октября на трассе «Вологда-Тихвин Р-21 Кола» произошло ДТП с погибшим. Столкнулись «Шевроле Лачетти» под управлением 55-летнего мужчины и «Тойота Лэнд Крузер» с 57-летним водителем.

Тэги: ДТП, выезд на встречку
Фото пресс-службы областного УМВД

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