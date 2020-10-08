В Вологодском районе водителя осудили за смертельное ДТП

В Вологодском районе осудили водителя, который после ДТП поменялся местами с пассажиром, чтобы скрыть свое пьяное вождение. Авария произошла в декабре 2018 года на 13 км автодороги Прилуки — Дубровское.

Изначально сообщалось, что 34-летний водитель «Лады» без прав съехал в кювет, получил ушиб головного мозга и был госпитализирован. В январе 2019 года от полученных травм он умер в больнице. Полицейским удалось выяснить, что в момент аварии за рулем находился другой, 43-летний, мужчина, который сначала фигурировал в деле как пассажир «Лады».

— Сотрудниками ГИБДД жителю Вологодского района 1975 г. р. было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние. После этой процедуры в медучреждении подозрения инспекторов ДПС подтвердились. У мужчины было установлено состояние опьянения — на дисплее прибора высветилось число 1,05 мг/л.Кроме того, при проверке по учетным базам данных выяснилось, что водитель легковушки ранее уже был лишен права управления транспортными средствами, — сообщает пресс-служба областного УМВД.