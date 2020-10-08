В Вологодском районе водителя осудили за смертельное ДТП

08.10.2020 [Происшествия]

В Вологодском районе осудили водителя, который после ДТП поменялся местами с пассажиром, чтобы скрыть свое пьяное вождение. Авария произошла в декабре 2018 года на 13 км автодороги Прилуки — Дубровское.

Изначально сообщалось, что 34-летний водитель «Лады» без прав съехал в кювет, получил ушиб головного мозга и был госпитализирован. В январе 2019 года от полученных травм он умер в больнице. Полицейским удалось выяснить, что в момент аварии за рулем находился другой, 43-летний, мужчина, который сначала фигурировал в деле как пассажир «Лады».

— Сотрудниками ГИБДД жителю Вологодского района 1975 г. р. было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние. После этой процедуры в медучреждении подозрения инспекторов ДПС подтвердились. У мужчины было установлено состояние опьянения — на дисплее прибора высветилось число 1,05 мг/л.Кроме того, при проверке по учетным базам данных выяснилось, что водитель легковушки ранее уже был лишен права управления транспортными средствами, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, лицом в состоянии опьянения).
 
В ходе следствия было установлено, что в момент аварии за рулем «Лады» находился именно 43-летний мужчина, было доказано, что виновник ДТП вытащил пострадавшего с пассажирского места, «тем самым попытался скрыть факт управления машиной, переложив вину на другого».

Решением Вологодского районного суда вологжанин признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии-поселения. Кроме того, после освобождения он будет лишен водительских прав на три года. Потерпевшей стороне мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. На имущество осужденного, а именно автомобиль "Фольксваген Пассат", наложен арест.
 
 
Тэги: ДТП, гибель человека

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