Череповчанка год получала компенсацию за аренду жилья, хотя на самом деле квартиру не снимала

08.10.2020 [Общество]

В Череповце полицейские выявили факт мошенничества в крупном размере. 27-летняя местная жительница – сотрудница одного из предприятий города – в течение года получала от работодателя компенсацию за аренду квартир в Череповце и Санкт-Петербурге. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

«Сотрудники ОЭБ и ПК установили, что девушка в период проживания в г. Череповце предъявляла работодателю заведомо ложные документы об аренде жилья. Кроме того, заранее зная, что переедет в Санкт-Петербург, злоумышленница нашла квартиру по подходящей цене и составила договор аренды, который впоследствии предъявила на предприятие для выплаты компенсации. Полицейские выяснили, что владелец квартиры, в которой якобы проживала девушка, не сдавал в аренду свое жилье и не подписывал никаких документов, а также никогда не видел череповчанку», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество

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