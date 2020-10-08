Презентация «Трогательной книги» о Сергее Орлове состоится в Вологде 9 октября

08.10.2020 [Культура]

Презентация «Трогательной книги» Татьяны Ермаковой состоится 9 октября в Библиотеке имени Бабушкина в Вологде. 

Рассказы о том, как маленький мальчик Серёжа стал большим поэтом и храбрым воином, посвящены писателю-фронтовику Сергею Орлову.

- Героем книги является классик фронтовой поэзии, уроженец Белозерска Сергей Орлов. В 2021 году исполняется 100 лет со дня его рождения. В рассказах повествуется о таланте и силе характера деревенского мальчишки, ставшего мужественным танкистом, воевавшего за Родину, посвятившего стихи Миру и Человеку, - говорится в анонсе мероприятия.

Книга называется «трогательной» неспроста, она представлена в двух вариантах – тактильном (для людей с ограниченными возможностями по зрению) и обычном плоскопечатном с иллюстрациями юных художников и фотографиями из фондов Белозерского музея.

Издание выпущено под руководством Белозерского областного краеведческого музея на средства гранта Вологодской области в сфере культуры.

Презентация состоится 9 октября в 14:00 в Большом зале областной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Несмотря на то, что книга рассчитана на школьников (6+), организаторы указывают, что возрастное ограничение мероприятия (16+).
 

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