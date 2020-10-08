Вологжанин пытался угнать «Газель», чтобы покататься, но не смог завести машину

В Вологде полицейские задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в серии угонов.

Один из потерпевших пояснил, что вечером припарковал свою «Газель» во дворе дома, а наутро обнаружил, что окно машины разбито, а рулевая колонка разобрана.

По факту покушения на угон автомобиля было возбуждено уголовно дело. Подозреваемым в деянии оказался ранее судимый вологжанин. Он признался в содеянном и пояснил, что просто хотел покататься.

«Также молодой человек сознался еще в двух аналогичных преступлениях на территории областной столицы. В конце сентября подозреваемый угнал ВАЗ-2109 и Газель. Стекла он разбивал камнем или кирпичом, разбирал рулевую колонку и путем соединения проводов, заводил автомобили», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По фактам угонов возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.