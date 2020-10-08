Снимки из России, Исландии, Норвегии и Италии увидят вологжане на выставке «Власть природы»

Выставка фотографий «Власть природы» открылась в музее «Мир забытых вещей» в Вологде. Автор работ – вологодский фотохудожник Марина Никифорова.

- На выставке представлены фотографии из разных стран: Россия (Алтай, Кольский полуостров, Урал), Исландия, Норвегия и Италия, объединенные темой красоты и силы природы, её власти над человеком, - рассказывает Марина Никифорова. - Черно-белое изображение помогает показать эту тему более целостно, контрастно, не отвлекаясь на цветные детали.

Выставка будет работать с 3 октября по 27 ноября по адресу: Вологда, Ленинградская, 6, ежедневно со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходные дни - понедельник и вторник.

Возрастных ограничений нет.

Больше фотографии Марины Никифоровой вы можете увидеть в этом видео.