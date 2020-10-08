В вологодском театре «Теремок» представят спектакль, над котором работали онлайн

Премьера сказки «Мнимый принц» состоится в Вологодском областном театре кукол «Теремок» 8 и 9 октября. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, театру впервые пришлось ставить спектакль в онлайн-режиме.

Это постановка для детей и семейного просмотра по сказке известного немецкого сказочника Вильгельма Гауфа.

- В отличие от самых известных сказок Гауфа, имеющихся в репертуаре многих российских театров, постановок этого произведения в театре кукол практически не встречается, - говорится спектакле на сайте театра. - В постановке используется новая для нашего театра система кукол. Это будет интересно как артистам, которым предстоит научиться ими управлять, так и зрителям.

Творческая группа этого спектакля: режиссер - Христина Арсенова, художник - Емелияна Андонова-Тотева, автор пьесы - Пламен Андреев и композитор - Владимир Джамбазов живут и работают в Болгарии. Из-за пандемии они не смогли приехать в Вологду, чтобы поставить спектакль. Поэтому пришлось организовать работу в режиме онлайн, рассказывает сайт cultinfo.ru.

- О конечном результате еще сложно говорить, потому что я вижу спектакль через экран, - рассказала cultinfo режиссер Христина Арсенова. - Нет точного представления, как падает свет, какая глубина и объем сцены. В таких условиях сложно давать оценку. Было много трудностей в процессе, и, пожалуй, я больше не соглашусь работать в таком режиме. Надеюсь, онлайн-постановка останется крайней мерой, потому что никакой экран не заменит живое общение, живые эмоции, а театр и существует ради этого.

Актеры – большие молодцы. Из-за дистанционного общения, конечно, возникали проблемы: иногда им приходилось просто угадывать, что я пытаюсь донести. Но у ребят хорошая дисциплина и замечательные способности: они настолько синхронно и слаженно работают в команде! Куклы в их руках буквально оживают на сцене. На самом деле за этим стоит сложная кропотливая работа, зритель же видит только ее результат.

Несмотря на длительный карантин, вологодские актеры в отличной форме: я в полном восторге от их профессионализма. Самое главное – у них есть огромное желание работать, они очень ответственно подходили к репетициям.