Череповчанин получил условный срок за кражи из квартир ветеранов и инвалидов

08.10.2020 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 25-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении серии краж из квартир пожилых людей.

Как установлено судом первую кражу обвиняемый совершил в конце августа – начале сентября 2018 года из квартиры 92-летней череповчанки на улице Максима Горького. Он представился женщине сотрудником пожарного надзора и попросил её принести паспорт на газовое оборудование. Пока женщина искала документы, он похитил её сумку с футляром для очков и кошельком, в котором лежало 3500 рублей, и скрылся с места происшествия.

«Аналогичным образом, он в период с мая 2018 года по апрель 2020 года незаконно проник в квартиры 13 пенсионеров, сознательно выбирая жертв престарелого возраста. Потерпевшими по делу признаны череповчане 1924 – 1946 г.р., многие из которых являются инвалидами, а некоторые - ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. В общей сложности обвиняемый похитил у них деньги и имущество на общую сумму более 56 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Во время следствия обвиняемый находился под стражей. Выяснилось, что он переехал в Череповец из Тюменской области и пошёл на кражу из-за отсутствия денег и работы.

Приговором суда, с учётом мнения потерпевших и раскаяния подсудимого, ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Материальный ущерб пострадавшим возмещён в полном объёме.

Тэги: обман пенсионеров

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок
Директор ресурсоснабжающей организации в Вологде подозревается в сокрытии 15 млн. рублей от налоговой
Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября
56 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
05.10.2020 [Общество]

Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно

6782
0
07.10.2020 [Общество]

В Вологодском районе ветеранов обеспечат бесплатными многоразовыми масками

593
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В вологодском театре «Теремок» представят спектакль, над котором работали онлайн
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
Череповчанин получил условный срок за кражи из квартир ветеранов и инвалидов
Массовую гибель ершей в Белом озере объяснили резким сокращением кислорода в воде
Вологодская библиотека проведет прямой эфир «Как подружить ребёнка с книгой»
62 случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде таксист уснул за рулем и повредил два припаркованных авто
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3495
0
08.10.2020 [БлогоVO]

В виде таблички с городом — героем Керч.(ь?)

23
0
08.10.2020 [Обзор Прессы]

Вологодский учитель-пенсионер ткёт половики, чтобы купить себе инвалидное кресло

257
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика