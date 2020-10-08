Череповчанин получил условный срок за кражи из квартир ветеранов и инвалидов

В Череповце суд огласил приговор 25-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении серии краж из квартир пожилых людей.

Как установлено судом первую кражу обвиняемый совершил в конце августа – начале сентября 2018 года из квартиры 92-летней череповчанки на улице Максима Горького. Он представился женщине сотрудником пожарного надзора и попросил её принести паспорт на газовое оборудование. Пока женщина искала документы, он похитил её сумку с футляром для очков и кошельком, в котором лежало 3500 рублей, и скрылся с места происшествия.

«Аналогичным образом, он в период с мая 2018 года по апрель 2020 года незаконно проник в квартиры 13 пенсионеров, сознательно выбирая жертв престарелого возраста. Потерпевшими по делу признаны череповчане 1924 – 1946 г.р., многие из которых являются инвалидами, а некоторые - ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. В общей сложности обвиняемый похитил у них деньги и имущество на общую сумму более 56 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Во время следствия обвиняемый находился под стражей. Выяснилось, что он переехал в Череповец из Тюменской области и пошёл на кражу из-за отсутствия денег и работы.

Приговором суда, с учётом мнения потерпевших и раскаяния подсудимого, ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Материальный ущерб пострадавшим возмещён в полном объёме.