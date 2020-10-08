Массовую гибель ершей в Белом озере объяснили резким сокращением кислорода в воде

Вологодский филиал «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» определил причину массовой гибели ерша в Белом озере, которая была зафиксирована в августе. Специалисты института исследовали пробы фитопланктона, отобранные в ближайшие дни после регистрации факта гибели ерша на прибрежных участках акватории водоёма.

Как сообщает новостной сайт правительства Вологодской области «Вологда Регион», локальный замор ерша в озере Белое «вряд ли был связан с токсичными продуктами жизнедеятельности синезеленых».

«Наиболее вероятная причина гибели ерша — кратковременное, но резкое сокращение концентрации растворенного в воде кислорода на отдельных мелководных участках озера, вызванное массовым отмиранием отдельных групп фитопланктона, обычно имеющее место в конце лета — начале осени», — делают заключение эксперты Вологодского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии».

В письме, которое получили из института в департаменте сельского хозяйства и природных ресурсов Вологодской области, говорится, что гибель ерша произошла на сравнительно мелководных прибрежных участках водоема, где в результате быстрого прогревания водной толщи возник дефицит кислорода за счет быстрого окисления содержащейся в воде органики.

Об этом журналистам ранее заявлял и глава Белозерска Евгений Шашкин.

«Гибель именно ерша мы фиксируем практически каждый год в жару, озеро мелеет, сильно прогревается, и ерш погибает, может, кислорода ему не хватает. В этом году ерша развелось очень много, рыбаки жаловались, потому что он попадает в сети и путает их… Утечек загрязняющих веществ в озеро не зафиксировано…»

Ранее NewsVo публиковал фото и видео с городского пляжа Белозерска, заваленного мёртвыми ершами. Местные жители уже начали жаловаться на неприятный запах. Чиновники заверяют, что регулярно убирают рыбу.

«По информации руководителя администрации Белозерского района, муниципальным учреждением „Горзаказчик“ ежедневно проводится сбор мусора с территории городского пляжа», — сообщили в департаменте природных ресурсов Вологодской области.

Массовая гибель рыбы в Белом озере в летние месяцы, действительно, не редкость. О подобной ситуации NewsVo писал, например, в 2016 году.