Вологодская библиотека проведет прямой эфир «Как подружить ребёнка с книгой»

Эфир, посвящённый проблемам детского чтения, состоится 8 октября на странице вологодской городской библиотеки №8 в социальной сети.

Проведёт эфир Мария Минаева - филолог, книжный обозреватель и многодетная мама.

- На собственном примере Мария расскажет и покажет, что помочь ребёнку полюбить книгу – легко и увлекательно, - говорится в анонсе мероприятия.

Начало эфира 8 октября в 15:00 на странице библиотеки №8 в социальной сети. Во время эфира вы сможете задать интересующие вас вопросы в комментариях под видео.

