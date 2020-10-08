Вологодская библиотека проведет прямой эфир «Как подружить ребёнка с книгой»

08.10.2020 [Культура]

Эфир, посвящённый проблемам детского чтения, состоится 8 октября на странице вологодской городской библиотеки №8 в социальной сети.

Проведёт эфир Мария Минаева - филолог, книжный обозреватель и многодетная мама. 

- На собственном примере Мария расскажет и покажет, что помочь ребёнку полюбить книгу – легко и увлекательно, - говорится в анонсе мероприятия.

Начало эфира 8 октября в 15:00 на странице библиотеки №8 в социальной сети. Во время эфира вы сможете задать интересующие вас вопросы в комментариях под видео.
 

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