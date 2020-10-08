62 случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

08.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 62 пациентам, выздоровели 63 человека. Такие данные приводит оперштаб.

По количеству выявленных случаев опять в лидерах Череповец - 26. Еще 19 заболевших в Вологде, семь в Вытегорском районе, три в Грязовецком, два в Вологодском, по одному в Череповецком, Шекснинском, Харовском, Верховажском, Сямженском районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 5071 пациенту. Большая часть из них — 3984 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 50 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1037 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусом заболел председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко. 

Тэги: коронавирус

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