В Вологде таксист уснул за рулем и повредил два припаркованных авто

08.10.2020 [Происшествия]
В Вологде таксист уснул за рулем и повредил два припаркованных авто

На улице Пугачева в Вологде из-за уснувшего таксиста оказались повреждены два припаркованных автомобиля. ДТП произошло рано утром 7 октября возле дома № 34.

По данным городского отдела ГИБДД, 28-летний водитель «Фольксвагена», в нарушение ПДД, управляя авто в утомленном состоянии, двигался по улице Пугачева со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Судоремонтной.  Молодой человек уснул за рулем и врезался в припаркованный у края проезжей части автомобиль «Киа Сид». От удара иномарку отбросило на стоящую рядом «Ладу Калину». 

В результате ДТП травмы получил пассажир «Фольксвагена», ему назначено амбулаторное лечение. 

Ранее NewsVo сообщал, что в ночь на 8 октября на трассе «Вологда-Тихвин Р-21 Кола» произошло ДТП с погибшим. Столкнулись «Шевроле Лачетти» под управлением 55-летнего мужчины и «Тойота Лэнд Крузер» с 57-летним водителем.

Тэги: ДТП
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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