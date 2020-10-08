Сокольчанина приговорили к трем годам колонии строгого режима за нападение на полицейского

В Соколе суд огласил приговор 23-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как установлено судом, инцидент произошёл 3 марта 2020 года. Подсудимый, находившийся в камере изолятора временного содержания, кричал, нецензурно ругался и портил имущество. Когда к нему подошёл дежурный, мужчина сквозь решётку ударил его рукой по лицу, причинив ссадину.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев колонии строгого режима