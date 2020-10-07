На улице Калинина в Соколе обустроят 10 новых остановочных комплексов

07.10.2020 [Общество]
На улице Калинина в Соколе обустроят 10 новых остановочных комплексов

Десять новых остановочных комплексов обещают установить на улице Калинина в Соколе до конца октября.

— Еще в прошлом году глава Сокольского района Юрий Васин обратился к собственнику транзитной дороги — в департамент дорожного хозяйства и транспорта области — с просьбой провести благоустройство мест посадки-высадки пассажиров на улице Калинина и обновить сами остановочные комплексы. Этот вопрос неоднократно поднимали сокольчане в своих обращениях в Общественную приемную партии «Единая Россия» и органы местного самоуправления. На объект выезжал начальник департамента Андрей Накрошаев, который пообещал провести все работы до конца октября текущего года, — сообщается в группе «Сокол. Инфо».

Районные власти также отмечают, что два демонтированных с улицы Калинина остановочных павильона, наиболее хорошо сохранившиеся, будут перенесены на северный въезд в город и установлены на улицах Махреньга и Лентьевская.

Тэги: благоустройство, общественный транспорт
Фото "Сокол. Инфо"

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